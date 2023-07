Il tour operator Dirotta da Noi porta il settore nel futuro

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023) Grazie a una piattaforma digitale innovativa, i clienti potranno vivere esperienze di viaggio virtuali ancora prima di prenotare La digitalizzazione ha cambiato il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo intorno a noi. Neldel turismo, la digitalizzazione ha aperto nuovi orizzonti, consentendo ai viaggiatori di programmare, prenotare e vivere esperienze sempre più immersive. Abbiamo intervistato Sara Calabrese, Ceo & Founder dida Noi, e il product manager Giulio Clementini per parlare di una piattaforma innovativa che permetterà ai viaggiatori di sperimentare esperienze di viaggio virtuali prima di procedere con la prenotazione, per capire quali altre opportunità ci sono offerte dalle nuove tecnologie e come utilizzarle in modo consapevole per rinnovare il ...