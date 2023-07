Il tifone Talim travolge la Cina | immagini impressionanti

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilsi è abbattuto, per la seconda volta in due giorni, sulla zona costiera della provincia cinese del Guangxi. Nella città di Beihai è stato sospeso il servizio dei trasporti pubblici e i lavori di costruzione all'aperto. Le autorità, nel frattempo, hanno emesso l'allerta per l'innalzamento del livello dell'acqua. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha dichiarato che si prevede che le piogge e le tempeste continueranno a colpire anche il Guangdong e il Fujian.

Ilha creato caos nella città di Fuzhou, capitale del Fujian, provincia cinese sulla costa sudorientale di fronte a Taiwan. Le immagini di un video amatoriale mostrano il momento in cui le ...VIETNAM - CINAè il quartoche quest'anno colpisce la costa meridionale della Cina e il Vietnam con venti di quasi 140 km/h. Il Vietnam ha evacuato circa 30.000 persone dai centri ...In Vietnam è allarme per l'arrivo, previsto nelle prossime ore, della tempesta tropicale, la prima di quest'anno, che colpirà le località costiere del Vietnam settentrionale e che si ...IL...

Vietnam: tifone Talim, 30'000 in fuga RSI.ch Informazione

Il tifone Talim si è abbattutto, per la seconda volta in due giorni, sulla zona costiera della provincia cinese del Guangxi. Nella città di Beihai è stato sospeso il servizio dei trasporti pubblici e ...Terrore in Vietnam a causa del tifone Talim che arriva dalla Cina. Sospesi molti voli e in atto diverse evacuazioni, tra turisti e locali ...