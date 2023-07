“Il sostituto di Bianca Berlinguer” Cambio drastico dopo l’addio alla Rai | “Perché proprio lui”

(Di martedì 18 luglio 2023) Fuori, scattano le grandi manovre in casa Rai. La figlia dello storico leader del partito comunista Enricoha lasciato la Rai34 anni per intraprendere un nuovo percorso. E pensate un po’ dove? Già, ironia della sortea Mediaset, la creatura di quel Silvio Berlusconi che per tanti anni ha rappresentato il ‘nemico pubblico numero uno’ della Sinistra. Ma,la dipartita del Cavaliere, ora a tenere le redini del Biscione ci sono Marina e Pier Silvio e l’aria è cambiata, non solo su chi può entrare o meno al GF Vip… Gli stessi dirigenti RAI hanno spiegato così la seppur ‘dolorosa’ decisione della conduttrice: “non voleva proseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo in questo momento ...

Ecco chi potrebbe essere il sostituto di Bianca Berlinguer, nome a sorpresa MovieTele.it

Nuove manovre in casa Rai. Emerge il nome del sostituto di Bianca Berlinguer nella prima serata di Rai 3 e non solo. Tutti i dettagli.Dopo 30 anni in Rai, Bianca Berlinguer arriva a Mediaset. Il suo approdo a Rete4 è stato annunciato con grande orgoglio da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della prossima ...