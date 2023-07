Il sindaco Nuzzo | Consiglio Comunale completamente disertato da opposizione è fatto gravissimo

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 18 luglio 2023) San Felice a Cancello. In seguito aldel 17 luglio, ilEmiliorilascia alcune dichiarazioni. “Quanto avvenuto nel corso deltenutosi oggi, lunedì 17 luglio,sia dal gruppo guidato da Carmine Palmieri sia da quello di Eugenia Carfora, è une tutti i cittadini di San Felice a Cancello devono essere a conoscenza. Ma c’è di più. Eugenia Carfora, dopo l’appello, ha subito chiesto e voluto la parola, sostenendo che la seduta sia stata convocata in maniera irregolare perché, secondo lei, non sono stati rispettati i tempi stabiliti dal regolamento. Qui, senza nemmeno dar modo di poter rispondere, insieme al collega Giuseppe De Rosa ha ...