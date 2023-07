Il salario minimo al Sud è fondamentale | un lavoratore su quattro guadagna meno di 9 euro l’ora

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono circa tre milioni i lavoratori dipendenti in Italia al di sotto della soglia dei 9che la proposta di legge delle opposizioni vorrebbe fissare come. Il dato era stato fornito nei scorsi giorni dall’Istat e viene ora confermato dalle stime elaborate da Svimez. C’è un altro elemento che però emerge da questi dati: al Sud la situazione è allarmante. Nel Mezzogiorno un milione di lavoratori dipendenti è sotto la soglia: parliamo del 25,1% dei dipendenti nel Sud Italia, ovvero più di uno su. Uno sual Sud sotto ilLa quota è quindi altissima al Sud, mentre nel resto d’Italia cresce in numero assoluto ma non in percentuale: nelle regioni del Centro-Nord sono due milioni i dipendenti occupati che ...

"In Italia non serve il. Serve unricco, perché non siamo nell'Unione Sovietica in cui tutti avevano lo stesso stipendio". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ..."Abbiamo riconfermato l'impegno comune sulla giustizia sociale; abbiamo parlato questa mattina di, di alzare i salari delle persone, di aumentare il potere d'acquisto rispetto a un'...Proprio questa mattina alla Camera, in Commissione Lavoro, l'esame della proposta di legge sul: un tema con posizioni favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, ...

