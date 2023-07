Il rituale di accoppiamento di due tartarughe Caretta caretta | il video straordinario ripreso da due sub a Brindisi

(Di martedì 18 luglio 2023) Unsorprendente prodotto dal centro sub Apulia Diving di: ildidi duenel porticciolo della città pugliese. “È un evento– ha detto il biologo faunista del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Giacomo Marzano – presto troveremo un nido. Ora diventa fondamentale trovare i nidi per proteggerli”. Il rischio, infatti, è che con la pulizia meccanica dell’arenile e lo spostamento degli ombrelloni vengano distrutti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

