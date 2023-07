Il ricercatore Patrick Zaki condannato a 3 anni di carcere

(Di martedì 18 luglio 2023) IlegizianoZaky, dell'Università di Bologna, è statoa tredidal tribunale egiziano per il suo articolo del 2019 "Displacement, Killing & Harassment: A Week in the Diaries of Egypt's Copts". La condanna è stata annunciata dallo stesso legale e attivista per i diritti umani egiziano Mai El-Sadani che si chiede se "è questo il modo in cui si proteggono le minoranze religiose in Egitto?". "Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso dinon è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia", afferma intano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La sentenza è definitiva La sentenza nei confronti diè definitiva e ildovrà scontare un altro periodo ...

A Bologna, dopo la notizia della condanna diZaki in Egitto è stato organizzato un presidio di Amnesty International, a sostegno deldiversi attivisti, colleghi e amici si sono dati appuntamento in piazza con striscioni e ...Riassunto della vicenda diZaki Ile attivista per i diritti umani, a piede libero dall'8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere con accuse più ...... uno dei legali del. Zaki è stato portato via dall'aula tra le grida della madre e ... Calcolando la custodia cautelare, già scontata, si tratta di scontare peraltri 14 mesi . Magari ...

L'Egitto condanna Patrick a 3 anni di carcere. Il governo sceglie di non andare allo scontro e lavora sotto traccia per un atto, non del tutto peregrino, di ...