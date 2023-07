Il Psg offrirebbe Donnarumma | Verratti e Kimpembe per Bernardo Silva Daily Express

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 luglio 2023) Secondo il tabloid inglese, il Psg è pronto a fare follie per avere in squadre il portoghese del Manchester City. Da tempo,è nel mirino dei parigini ma Guardiola non vorrebbe fare a meno del suo talentuoso calciatore. Per convincere Pep e il City, il Psg sarebbe pronto ad offrire tre giocatori: gli italiani, più. Non sono un mistero i dubbi di Luis Enrique, nuovo allenatore del Psg, sul portiere italiano. Sulla qualità dinon si discute, ma il rapporto con tutto l’ambiente parigino si è deteriorato. Su di lui c’era anche l’Arabia Saudita.era un obiettivo di Galtier ma adesso che sulla panchina dei parigini c’è l’ex commissario tecnico della Spagna, le cose potrebbero cambiare. Non ...