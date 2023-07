Il principe Andrea rischia di perdere anche le vacanze estive

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilpotrebbe essere destinato ale sue amate. Più di altri membri della Famiglia Reale, infatti, il duca di York era solito trascorrere i mesi estivi in una celebre casa per le. Dopo la battaglia per il trasloco dalla sua casa nel parco del Castello di Windsor, il fratello di re Carlo potrebbe essere pronto a battersi per godersi il riposo estivo. Tradizionalmente ilseguiva le orme della regina Elisabetta trascorrendo la maggior parte delleal Castello di Balmoral in Scozia. Ma, secondo quanto riportato dai tabloid, re Carlo ha deciso di mantenere la dimora aperta al pubblico per due settimane in più quest’anno. Tale decisione dovrebbe portare ...