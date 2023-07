Il politicamente corretto mette ora le mani anche su Biancaneve | banditi i 7 nani ed il bacio del principe

Questo rappresenta solo l'ultimo episodio di una serie infinita di film e personaggi stravolti dalla follia del. Biancaneve ostaggio del woke: nani sostituiti da "creature ...Le accuse di "infanzia violata" hanno però poco senso: gli stessi classici Disney che abbiamo visto in passato sono un adattamento più moderno, e se vogliamo "", delle fiabe ...Insomma: se in tanti si fanno sostenitori di questa forma estrema di, per altri si tratterebbe di una deriva moralistica che, in nome di una correttezza più formale che ...

Biancaneve si salva da sola: nel nuovo film politicamente corretto via il principe azzurro e i sette nani la Repubblica

Il live action Disney di Biancaneve e i sette nani fa discutere: dopo la polemica sulla scelta di casting per la protagonista Rachel Zegler, arriva quella per l'assenza dei nani. Cosa sappiamo.Tira una brutta aria. E non è colpa di Caronte. Non solo, almeno. Perché c'è una temperatura dello scontro che temiamo non accennerà a scendere neppure con la fine dell'estate ...