Il piano di Figliuolo per rimettere in piedi la Romagna

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - "Io vengo dalla Basilicata e purtroppo nel terremoto che colpì negli anni '80 la Basilicata e l'Irpinia si assistette a fenomeni, che qui sicuramente non capiteranno, però ritengo che a tutti i livelli un minimo di controlli veloci informatizzati vanno comunque fatti. Perché io, e voi parlamentari me lo insegnate, abbiamo il dovere morale e cogente di dare a chi ha patito i danni". Lo ha detto il Commissario alla ricostruzione, Francesco Paolo, nel corso della replica in commissione Ambiente della Camera a proposito dell'erogazione delle risorse dopo gli eventi alluvionali in Emilia. Le prioritàinoltre ha sottolineato l'importanza di "una messa in sicurezza iniziale a settembre per fare in modo che a ottobre ci sia un minimo di garanzia" sostenendo come priorità l'apertura regolare delle scuole, ...