Il Napoli spinge per Tousart | è una richiesta di Rudi Garcia Tmw

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 luglio 2023) Secondo Tuttomercatoweb, ilsta accelerando le trattative per portare in azzurro il centrocampista dell’Hertha Berlino, Lucas. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2025, ilsi è già fatti avanti proponendo al club tedesco un prestito con la possibilità di riscattare il giocatore in un secondo momento. Proposta rifiutata dall’Hertha che però deve fare i conti con il giocatore che vuole andare via. Inoltreè una esplicitadi. “La trattativa è in stato avanzato, tanto che le parti stanno lavorando alla formula con cui definire l’eventuale passaggio in azzurro del francese“. Sul giocatore, ancora dell’Hertha Berlino,non si è voluto ...