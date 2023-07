Il Memorandum Ue–Tunisia | l’inizio di un approccio non emergenziale alle sfide dell’immigrazione?

(Di martedì 18 luglio 2023) Ild’intesa firmato tra la Tunisia e l’Unione europea potrebbe dare un nuovo slancio ai negoziati tra il Paese nordafricano e il Fondo monetario internazionale (Fmi). Il presidente Kais Saïed auspica di ottenere l’erogazione del maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari per rilanciare l’economia di Tunisi. Ild’intesa firmato ieri, presso il palazzo presidenziale di Cartagine, dalla premier italiana, Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il primo ministro olandese, Mark Rutte, e dal presidente tunisino, Kais Saïed, si basa su cinque pilastri cardine, già delineati nella dichiarazione congiunta dello scorso 11 giugno: assistenza macrofinanziaria, relazioni economiche, partnership sull’energia sostenibile, migrazione, promozione degli scambi tra tunisini ed europei secondo la formula “people to ...

