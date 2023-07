Il gommone dallo yacht si avvicina troppo alla spiaggia | scoppia la rissa con i turisti | calci e pugni alla Maddalena – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) È finita in, tra, lo scontro verbale esploso tra i bagnanti e alcunistranieri (secondo alcuni testimoni erano di origine francese) approdati insulladi Cala Lunga di Porto Massimo, a La, in provincia di Sassari. Il, il tender di uno, è arrivato fino a riva con il motore acceso per caricare alcuni, una donna e dei bambini, e per riportarli sullo. Una manovra che non sarebbe consentita e che avrebbe rischiato di mettere in pericolo la vita dei bagnanti. Una donna a riva, infatti, si è lamentata con lo skipper a bordo del, spruzzandogli dell’acqua addosso. Subito dopo lo skipper ha spintonato la ...