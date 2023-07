Il giro intorno al mondo di Meloni per non fare i conti con lo stallo del suo Governo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 luglio 2023) La mitica riforma della giustizia, quella con la separazione delle carriere, è finita in un cassetto di via Arenula da dove chissà se e chissà quando Carlo Nordio la ritirerà fuori. Per ora non c’è niente. Il Guardasigilli è stato sbugiardato anche su un’ipotizzata riforma del reato di concorso esterno in associazione mafiosa («Una cazzata», l’ha definita il post-missino Gianni Alemanno): il risultato finale è che Nordio, un ministro che avrebbe volutouna riforma garantista, è ormai estraneo a questo. La grande riforma fiscale, quella con la flat tax, non esiste, esistono solo gli ammiccamenti di Matteo Salvini a non pagare le tasse, tanto poi ci sarà qualche rottamazione delle cartelle mentre intanto si produce il fenomeno per cui molti cittadini aderiscono ai concordati fiscali e poi non pagano le rate confidando in un successivo ...