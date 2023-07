in rialzo per il prezzo delche sfiora 26 euro. I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, salgono nei primi scambi del 3 per cento. .I prodotti italiani erano ben apprezzati in Russia, mentre il nostro Paese godeva delle strategiche forniture dia prezzi ridicoli che contribuivano a rafforzare la competività dell'industria ...Senza grandi variazioni anche i listini di Mosca, nonostante il prezzo delsia ancora in ... il differenziale ha concluso la giornata a 167 punti base, gli stessi dell'di seduta, con il ...

Il gas in avvio è in rialzo e sfiora i 26 euro - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Avvio in rialzo per il prezzo del gas che sfiora 26 euro. I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, salgono nei primi scambi del 3 per cento.Gas naturale ancora in discesa, nonostante previsioni di caldo-record in Texas. Gli speculatori stanno probabilmente accumulando posizioni sulle debolezze.