(Di martedì 18 luglio 2023) Tra conferme, anticipazioni e tendenze future ecco il nostro reportage dal Paris Japan Expo 2023: unae più importanti e prestigiose convention europee, tutta dedicata all'e alla cultura del Sol Levante. Tra manga,, videogames, sake, cosplay e idol, vediamo cosa ci riserva ilche arriva dal Sol Levante. A Parigi si è tenuta la nuova edizione del Japan Expo, manifestazione fieristica che va avanti ininterrottamente dal 2000 (a parte la pausa del 2020 a causa del Covid) e che rappresenta il principale evento europeo dedicato al Giappone e alla sua cultura. Parliamo di un evento titanico, capace di richiamare più di 250.000 visitatori in soli 4 giorni e con un programma ricchissimo, sia per i più sfegatati fan che per i semplici curiosi. Noi abbiamo partecipato all'Expo, approfittandone per ...

Mail nesso di negligenza dei medici e della clinica. 'Elena mi ha raccontato la sua storia di ... in una battaglia che porta avanti da anni a tutela del diritto alla vita e aldi suo figlio ...... eimporta se le tende montate in furia la mattina si afflosceranno dimenticate nel pomeriggio; serve a testimoniare ilcome qualcosa che deve, per forza, essere meglio del presente e del ...'Burna Boy è una forza della natura la cui ascesa globalemostra segni di rallentamento in' , afferma Ebro Darden, Global Head of Hip Hop and R&B di Apple Music, che si è incontrato con ...

Il futuro è (non solo) anime: l'onda lunga dell'immaginario giapponese Movieplayer

Illustrata la nuova “Strategia territoriale Pr Fesr Lazio 2021-2027”. Disegnata la road map per i prossimi cinque anni. Bus Rapid Transit, parcheggi interscambio, ascensore inclinato ...Le persone di Arezzo, ma non solo, se lo ricordano bene questo signore. Un signore per l’appunto, che ha fatto tanto, in tutti i sensi: nel business, nella comunità, nella sua famiglia, nel guardare ...