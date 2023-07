(Di martedì 18 luglio 2023) Cesarepotrebbe tornare in Italia,se solo in. Questo quanto scrive stamani La Nazione che spiega come ilabbia...

Big Rom allunga le vacanze e diserta il ritiro del: aspetta la Juve. Roma - Morata in sospeso: l'Inter ci prova. Castellanos torna a casa: manca il visto. Il quotidiano Tuttosportcosì: '...Il club rossonero però nonal prestito ma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, chiedendo ... L'attaccante del, nonostante abbia ricevuto diverse offerte dall'Arabia, preferirebbe ...Il colpo di scena è di quelli clamorosi eufficialmente il valzer dei grandi attaccanti, con la squadra di Inzaghi costretta a tuffarsi in una mischia che coinvolge anche, Psg, Bayern ...

Il Chelsea apre al prestito di Casadei. C'è anche la Fiorentina Calciomercato.com

Rovella resta alla Juventus Ecco qual è l’ultima idea di Allegri per il centrocampista appena rientrato dal Monza Come spiega Tuttosport sono arrivate offerte interessanti al calciomercato Juve per N ...Il club nerazzurro torna sulle tracce del colombiano, in uscita dall'Atalanta: contatti con l'entourage, la società orobica attende un'offerta. Il dietrofront forzato su Romelu Lukaku ha creato non po ...