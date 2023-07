Il caro prezzi dei biglietti non frena la voglia di viaggiare in aereo

(Di martedì 18 luglio 2023) Ildeiaerei non sembrare ladi partire degli italiani. Si conta ad esempio che l’11 luglio il numero di voli commerciali registrati da Flightradar24 siano arrivati a quota 133.520, superando di gran lunga i dati relativi al 2019 (123.687). Un aumento previsto, almeno secondo ICAO (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile), che in un rapporto pubblicato all’inizio dell’anno dichiarava: «Nel 2023 la domanda dei passeggeri aerei tornerà rapidamente ai livelli pre-pandemia sulla maggior parte delle rotte entro il primo trimestre». Una crescita che nemmeno l'aumento deidei, tanto decantato, è riuscito are. Gli italiani che lo scorso anno avevano preferito il Belpaese per le loro ferie ...

carburanti. Nonostante il calo che sta facendo registrare l'inflazione (scesa a valori intorno ...4%) restano in controtendenza, come sempre accade in questi periodi di grande traffico, i...... soprattutto di turisti stranieri Di: Arianna Zedda Ilvacanze previsto per agosto , che porta ... L'incremento deisarà importante, anche per via della forte crescita della domanda turistica ...[5] idealo ha analizzato imedi mensili sul proprio portale italiano, in particolare quelli ... per ogni categoria il mese più vantaggioso è stato messo a confronto con quello più. In ...

I numeri di aerei in partenza superano quelli registrati nel 2019 e il numero dei passeggeri cresce del 28,3%. Lasciata la paura del Covid alle spalle, gli italiani per primi riscoprono mete internazi ...La Croazia è entrata nell'euro quest'anno e i maxi-rincari hanno fatto perdere al paese il titolo di metà low-cost per le vacanze.