Il calcio impazzito tra esclusioni e ricorsi al Tar mentre Dazn aumenta ancora i prezzi

(Di martedì 18 luglio 2023) L’ennesima, folle estate delitaliano rischia di paralizzare i campionati di serie B e C,la massima serienon ha venduto i diritti televisivi e, il principale broadcaster,ulteriormente idegli abbonamenti mensili. A condire il tutto lo scambio possibile di “bandiere” tra Inter e Juventus e le proteste delle rispettive tifoserie. Lecco e Reggina fuori Ieri la “Cassazione” sportiva e cioè il collegio di garanzia del Coni , ha confermato l’esclusione dalla B per Reggina e Lecco, quest’ultima neopromossa. Accolto il ricorso di Perugia e Brescia che sarebbero ripescate ma è una vicenda che non finisce qui e che rischia di fare scivolare l’inizio dei campionati previsto per il 20 agosto. Esaurita la procedura sportiva, Reggina e Lecco andranno al ...

E questo mondo èquando non è riuscito più a trovare dei sostituti degni di un duello in ... tranne che dei miti del. Quando si leggono le storie di Pelè, Ronaldo, Suarez, Rossi, si ...... 67 anni, nonno di Mattia, un personaggio molto conosciuto nel mondo deldilettantistico ... E del resto diversi testimoni hanno raccontato di quell'Audi, di quel proiettilelanciato su ...La prima: il ragazzino del 1983 e l'adulto del 2023 hanno in comune la passione per il bel. ...Quindi l'adulto non più ragazzino che ha lasciato la profonda provincia napoletana èdi ...

Il calcio impazzito tra esclusioni e ricorsi al Tar mentre Dazn ... Secolo d'Italia

C’è una squadra che sta dominando il mercato e no, non è della Saudi Pro League: stiamo parlando del Fenerbahce. La squadra di Istanbul non ha preso bene la vittoria nell’ultima Super Lig dei rivali d ...E, alla fine, venne il giorno di Messi all' Inter Miami. Presentazione epica dell'argentino, accolto dai tifosi dell'Inter Miami (e del calcio MLS) con tanto affetto. Indubbiamente, la più grande ...