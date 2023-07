Il Bayern Monaco ufficializza Kim | «Colpisce per la sua presenza fisica | per la sua mentalità e velocità»

(Di martedì 18 luglio 2023) Finalmente arriva l’ufficialità della cessione di Kim al. Da oggi, il difensore sudcoreano è un giocatore del. Il sito del club bavarese lo presenta così: “Benvenuto a, Minjae Kim! Il difensore centrale sudcoreano arriva all’Fcdai campioni d’Italia del Napoli con un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. Le impressionanti prestazioni di Kim hanno aiutato il Napoli a vincere il suo primo titolo italiano in 33 anni la scorsa stagione. Dopo il suo trasferimento da Istanbul nell’estate del 2022, si è subito affermato come titolare. Ciò chedel sudcoreano sono le sue percentuali di successo nei contrasti (63%) e nei passaggi (91%). È stato anche il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi in avanti nei primi cinque ...

