Iacopo Regonesi campione d’Europa | papà Pierre | “Ci somigliamo? Lo dicono tutti | speriamo mi superi”

(Di martedì 18 luglio 2023) Difensore, mancino, piede delicato, cresciuto nell’Atalanta, membro delle giovanili dell’Italia.sulla carta d’identità. Nome:. E daGiorgio ha preso più del semplice cognome. Questione di dna. Il classe 2004 è frescocon l’Under 19, da punto fermo della formazione della squadra di mister Alberto Bollini. Le ha giocate tutte e cinque da titolare, prima da centrale, poi laterale sinistro. Come fa nella Primavera nerazzurra – è entrato a Zingonia quando aveva nove anni e da lì non è più uscito – e come faceva anche, classe 1979, prodotto del vivaio di Mino Favini, qualche apparizione in prima squadra e poi quasi 300 presenze nell’AlbinoLeffe, con una parentesi importante anche nel Rimini. “che ...