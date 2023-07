I telecronisti Rai | la pec di Carneade e il sottile confine tra cancel culture e coglionaggine

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 luglio 2023) Qualche settimana fa, in un luogo pubblico, mi si è avvicinata una signora. Mi ha detto: non mi riconosci, vero? Ho riso e ho detto le solite cose, peraltro vere, che dico in questi casi: non riconosco mai nessuno, faccio sempre figuracce, eccetera. La signora a quel punto mi ha detto il suo nome. Ho pensato: figlia mia, per forza non ti riconoscevo, l’ultima volta che ti ho visto avevi quarant’anni, adesso ne hai settanta e sembri tua nonna. Non gliel’ho detto. Non perché sia una personcina beneducata: perché mi picco di non essere una conversatrice noiosa, e dire a una persona una cosa che sa già – che in trent’anni è invecchiata trent’anni – non ti rende la più brillante conversatrice del codice postale in cui ti trovi. Lei, che evidentemente pretende meno da sé stessa in termini di civiltà della conversazione, subito dopo essersi presentata, senza neanche passare per lo svincolo ...