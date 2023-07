I tabù di Taiwan e il viaggio in America del candidato Lai

...le sue esternazioni di qualche mese fa sulla risposta europea a un eventuale conflitto a. In ... uno strumento che fino ad allora era stato considerato undai tedeschi. Questi mesi di guerra ...Pubblicamente, il segretario di stato era sembrato molto accomodante con la controparte cinese, sulle questioni legate ae ai diritti umani, per esempio. Abbonati per continuare a leggere Sei ...E dopo l'UCRAINA sarà la volta anche dell'indifeso Stato diche verrà occupato militarmente ... Si rompe unanche per la Germania (e la Svezia che abbandona la neutralità) che per la prima ...