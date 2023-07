I Seiko preferiti dalle celebrities

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 luglio 2023) Da Leonardo Di Caprio a Joe Biden, molti hanno scelto unper completare il loro look: ecco quali sono i migliori modelli per sentirsi come delle vere star.SNE525 - Eleganza Intramontabile Evocando l'orologio indossato da Leonardo Di Caprio in una delle prime scene del film The Wolf of Wall Street, ilSNE525 si dimostra immediatamente l'accessorio perfetto per un look sofisticato. La sua cassa in acciaio da 40 mm protegge un movimento a energia solare capace di funzionare per circa 10 mesi (quando completamente carico). Sul quadrante blu, oltre a ore minuti e secondi centrali anchela data con giorno della settimana. Prezzo: 239 euroAstron SSH129 – Avventuriero cosmopolita Un'edizione limitata creata per gli amanti delle avventure più estreme: ilAstron SSH129 è prodotto ...