I femminicidi nelle dittature rosse di cui nessuno vi parla

(Di martedì 18 luglio 2023) L’Onu taglia gli aiuti alimentari ad Haiti. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha detto che sta affrontando una carenza di fondi e non sarà in grado di aiutare 100.000 persone ad Haiti questo mese che hanno urgente bisogno di assistenza. Il taglio del 25% arriva quando 4,9 milioni di persone nel paese (su 11 milioni) hanno bisogno di cibo. ”Questi tagli non potrebbero arrivare in un momento peggiore, poiché gli haitiani affrontano una crisi umanitaria e le loro vite e i loro mezzi di sussistenza sconvolti dalla violenza, dall’insicurezza, dalle turbolenze economiche e dagli shock climatici sono in pericolo”, ha dichiarato Jean-Martin Bauer, direttore del PAM ad Haiti. L’agenzia ha avvertito che il suo piano di risposta ad Haiti è stato finanziato solo per il 16% e che non sarà in grado di fornire cibo a 750.000 haitiani se non riceverà dai paesi donatori 121 milioni ...