I danni da vaccino in Francia

Leggi su butac

(Di martedì 18 luglio 2023) Siete in tanti ad averci segnalato un’infografica realizzata da La Verità per un articolo che porta la firma di Patrizia Floder Reitter. Purtroppo l’infografica è ovviamente protetta dai diritti della testata di chi l’ha realizzata, quindi non ve la possiamo riproporre in buona risoluzione. Il titolo dell’articolo che accompagna è questo: Lapaga per idaL’infografica, oltre allacitata nel titolo, riporta anche i dati di Austria e Germania. Il messaggio che si vuole fare passare è che in questi Paesi si stiano compensando i “da”, lasciando sottintendere che invece in Italia questo non succeda. Ma siamo di fronte a disinformazione, in Italia esiste una legge specifica per i rimborsi perda vaccini e trasfusioni, e ...