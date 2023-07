I Comuni fanno cassa sui cittadini | multe record grazie agli autovelox e passa la paura dell’inflazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 luglio 2023) Se i soldi non ci sono e se l’inflazione richiede una maggiore spesa per ila soluzione è semplice: faresui. Quale modo migliore di fronteggiare i rincarise non quello di aumentare le? Deve essere stato questo il ragionamento fatto da diversi enti locali negli ultimi mesi, che hanno aumentato il numero di dispositivi elettronici per la rilevazione della velocità e di conseguenza anche gli introiti per i loro bilanci, secondo quanto denunciato da Assoutenti. I casi limite:in aumento per l’estate Assoutenti ha preso in esame alcune strade molto frequentate durante l’estate e con un’alta presenza diai quali sembra ...