I Commonwealth Games del 2026 rischiano di saltare

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - Giochi delnel caos: l'edizione deldelle olimpiadi delle colonie ed ex colonie britanniche rischia didopo che lo Stato australiano di Victoria ha fatto sapere che non intende più ospitarla a causa della crescita esponenziale dei costi. Il premier Daniel Andrews ha spiegato che la spesa è diventata "nettamente troppo alta" per le casse del suo Stato e a questo punto non è escluso che inon vengano disputati, come era accaduto soltanto per la Seconda guerra mondiale (1942 e 1946). Il preventivo per la XXII edizione è passato da una stima originaria di 2,6 miliardi di dollari australiani, pari a un miliardo e mezzo di euro, a ben sei miliardi in valuta locale, tre miliardi e mezzo di euro. "È più del doppio del beneficio economico che stimiamo di ottenere", ha spiegato ...

Stizzita la reazione della Commonwealth Federation (Cgf) che già aveva faticato a trovare una sede per i Giochi del 2026 prima che si facesse avanti Victoria nell'aprile dello scorso anno.

The Commonwealth Games remains "a strong, viable proposition", says Event Scotland director Paul Bush, despite doubts over the 2026 event and questions over its "relevancy".MELBOURNE: The Australian state of Victoria pulled out of hosting the 2026 Commonwealth Games on Tuesday citing major cost blow-outs, leaving organisers "hugely disappointed" and scrambling to keep ...