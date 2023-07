I Am Groot 2 | svelata la possibile data d' uscita della Stagione 2 su Disney+

(Di martedì 18 luglio 2023) La secondaserie dedicata al pubblico dei più piccoli potrebbe avere unad'ufficiale. Dopo l'arrivoprimadi I Amlo scorso agosto, il sito The Cosmic Circus ha svelato che laserie con al centro il personaggio dei GuardianiGalassia dovrebbe approdare in streaming sulla piattaforma il prossimo settembre. Questo la piazzerebbe tra Secret Invasion, attualmente in programmazione, e la2 di Loki, che debutterà suil 6 ottobre prossimo. Ovviamente, la star di GuardianiGalassia Vin Diesel tornerà a prestare la voce a, ma ci sarà un'altra grande sorpresa in ...

I Am: James Gunn aggiorna i fan sulla possibile stagione 2, ma senza il suo coinvolgimento Staremo a vedere se e in che modo Wright si inserirà nella narrazione di I am- Stagione 2.Peter Quill / Star - Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il Distruttore (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper),(Vin Diesel) e Nebula (Karen Gillan) si riuniscono per un'...I Am: James Gunn aggiorna i fan sulla possibile stagione 2, ma senza il suo coinvolgimento Staremo a vedere se e in che modo Wright si inserirà nella narrazione di I am- Stagione 2.

I Am Groot 2: svelata la possibile data d'uscita della Stagione 2 su ... Movieplayer

La seconda stagione della serie dedicata al pubblico dei più piccoli potrebbe avere una data d'uscita ufficiale.Nel corso di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono state narrate le origini di Rocket, ma il primo incontro tra il personaggio e Groot è stato tenuto da parte. In un nuovo post sui social, James Gunn ...