Hojlund nel mirino dello United | possibile l’affondo nelle prossime ore

...si decideranno a fare arrivare a Torino più o meno la stessa cifra spesa dai bianconerigennaio ... da uno così, insomma, c'è da aspettarsi più l'arrivo di uno tra(Atalanta, classe 2003) e ......si decideranno a fare arrivare a Torino più o meno la stessa cifra spesa dai bianconerigennaio ... da uno così, insomma, c'è da aspettarsi più l'arrivo di uno tra(Atalanta, classe 2003) e ...... oramirino del Milan). Un investimento del genere è più costoso a livello di cartellino, ma ...l'Inter punterebbe su Morata e Duvan Zapata o Arnautovic rispetto a talenti emergenti comeo ...

Manchester United scatenato: non solo Onana, rilancio per Hojlund ... Calciomercato.com

Il Telegraph Sport in prima pagina dedica spazio anche al calcio. Il quotidiano inglese ha messo in risalto la notizia ...Il Manchester United ha chiuso l'affare con l'Inter per Onana ma vuole pescare ancora dalla Serie A: secondo Calciomercato.com, i Red Devils preparano ...