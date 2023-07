“Ho provato la soligamia | mi sentivo una regina | come se avessi vinto alla lotteria E’ difficile da spiegare” Ecco di cosa si tratta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Sposarsi da soli, perché no? Parliamo di “sologamia”, un fenomeno in via di sviluppo. Talmente tanto che di recente è stata realizzata una performance digitale dedicata proprio a questa pratica. Procediamo con ordine. La sologamia arriva da lontano e precisamente dal Giappone. Qui,riportato dBbc, è nata la pratica che consiste nello sposarsi da soli. Anzi, da sole, dal momento che sono le donne i soggetti maggiormente interessati. E sempre in Giappone – continua a scrivere la testata britannica – esiste un’agenzia di matrimonio, con tanto di pacchetto pensato ad hoc per la sologamia.include? La scelta del proprio abito, bouquet e acconciatura speciali, un servizio di limousine, un soggiorno in un hotel e un album fotografico commemorativo. La pratica si sta sviluppando anche in altri Paesi, compresa l’Italia (dove però ...