“Ho baciato una donna” | Annalisa fa una rivelazione inedita | cosa c’è dietro

(Di martedì 18 luglio 2023) “Houna”: dopo essersi recentemente sposata,, protagonista delle scene musicali dell’estate 2023, si è lasciata andare ad una serie di confessioni nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair. Dopo aver svelato il significato della canzone Mon Amour, ha proseguito con alcune rivelazioni inedite.ammette: “Houna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

"Hodonna" : dopo essersi recentemente sposata, Annalisa , protagonista delle scene musicali dell'estate 2023, si è lasciata andare adserie di confessioni nel corso direcente ...Articoli più letti Gwyneth Paltrow, generazioni a confronto: la foto con mamma e figlia Annalisa: "Hodonna, sonopersona libera" di Valentina Colosimo Mauro Icardi e il messaggio per ...La cantante di Mon Amour parla del suo successo, delle hits che l'hanno portata in cima alle classifiche e non ...

Annalisa: «Con mio marito Francesco mi sento sempre in movimento» Vanity Fair Italia

Francesco Muglia marito di Annalisa, spunta un dettaglio sulla loro matrimonio: “Ecco qual è la cosa che più mi piace di lui”.baciato, ascoltato». Ma Gianluca Gori, che Drusilla ben conosce, non preme mai per salire sul palcoscenico «Ma no, si immagina la scomodità! Ha trovato una vecchia bischera che fa questo lavoro ...