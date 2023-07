Highlights Tour de France 2023 | sedicesima tappa | Vingegaard domina la cronometro VIDEO

(Di martedì 18 luglio 2023) Glidelladelde, laindividuale di 22,4 chilometri da Passy a Combloux. Uno straordinario Jonase s’impone nettamente, rifilando al rivale Tadej Pogacar un distacco di 1’38”. Sorride invece Giulio Ciccone, che si porta al comando in solitaria nella classifica per la maglia a pois. Ecco ildei momenti salienti e degli attacchi più belli della quattordicesimadelde. ORDINE DI ARRIVO 16^CLASSIFICHE AGGIORNATEDE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY Round ...

L'olandese Wout Poels vince la 15esima tappa delde France con partenza da Les Gets Les Portes du Soleil e arrivo a Saint - Gervais Mont Blanc. Secondo Van Aert, terzo Burgaudeau. Vingegaard sempre in giallo con 10' su Pogacar. Guarda gli ...Il video con glidella quindicesima tappa delde France 2023 , la frazione alpina che si è chiusa con il gran successo di Wout Poels, eccezionale nella sua fuga nel capire quando scattare in faccia a ...Va a Carlos Rodriguez del Team Ineos Grenadiers la vittoria della 14ª tappa delde France 2023, con arrivo a Morzine. Alle sue spalle, i duellanti per il successo finale, ...con gli...

VIDEO: Highlights Tappa 16 Tour de France 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

La seconda tappa alpina con arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc premia Wout Poels: il corridore olandese della Bahrain-Victorious corona la fuga e beffa i tantissimi compagni di avventura in questa quin ...L'olandese Wout Poels vince la 15esima tappa del Tour de France con partenza da Les Gets Les Portes du Soleil e arrivo a Saint-Gervais Mont Blanc. Secondo Van Aert, terzo Burgaudeau.Vingegaard sempre ...