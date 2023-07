Harry Styles in concerto a Campovolo | fan in fila una settimana prima | ecco il decalogo delle regole che si sono imposti tra cui l' appello

è uno degli artisti più acclamati negli ultimi anni e ogni suo concerto è un evento sold out. I fan sono ammaliati dal talento del giovane cantante di Holmes Chapel, un paesino dell'...Altre performance di spicco di Apple Music Live sono state l'esibizione di' One Night Only in New York ', l'esibizione di Billie Eilish ' Live at the O2 ', il primo Holiday Masquerade ...... unici artisti internazionali ad aver raggiunto questo risultato in Italia nel 2022 oltre ad),il nuovo spettacolo dei Muse arriva a Roma, con il primo di due appuntamenti italiani del ...

Harry Styles a Campovolo: quanti saranno gli spettatori al concerto di Reggio Emilia il Resto del Carlino

Il gran caldo di Roma fa slittare il concerto dei Muse in programma allo stadio Olimpico martedì 18 luglio. Le alte temperature di queste ore ...Una cinquantina di ragazze sono già accampate davanti alla Rcf arena dove sabato ci sarà il grande show della superstar. “Ho speso 300 euro e sono felice” ...