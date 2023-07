“Ha perso la sua bimba” Schianto terribile | la 18enne incinta di otto mesi perde la piccola che aveva in grembo

(Di martedì 18 luglio 2023) Quattro feriti, di cui due gravi, e unaneldella giovane madre. È qusto il pesante bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sul lungomare Paolo Borsellino di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Due motocicli si sono scontrati davanti piazza Marina Militare Italiana e ad avere la peggio sono stati il conducente di un ciclomotore Piaggio Liberty, un 17enne di Savoca, e la fidanzata che viaggiava sullo stesso mezzo, unadi Santa Teresa di Riva. La giovane si trovava all’ottavo mese di gravidanza. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Taormina e a causa del forte impatto con l’asfalto halache portava in. La giovane è stata trasferita in ospedale a Catania e ora si trova in prognosi riservata. Leggi ...

Non boccio un malcapitato perché hala mia squadra, non litigo con la moglie e non ne faccio ... Non mi è piaciuta la vendita di Tonali, ma non mi è piaciuta nemmeno lascarsa resistenza. In ...... poiché ha cercato di restare al potere nonostante avessele elezioni del 2020. In un comunicato ufficiale postato sullapiattaforma Truth Social, Trump, nuovamente candidato alle prossime ...- - > Un disabile sulla sedia a rotelle - Archivio . Hala causa contro la clinica romana dove partorì 32 anni fa, dove diede alla luce il figlio ... "Elena mi ha raccontato lastoria di ...

Luca, morto in un incidente. La sua famiglia segnata dai lutti La Provincia di Sondrio

Torna Fognini: combatte, lotta, ma poi cede dopo due ore e 17' di dura battaglia. Il rientro dell’azzurro, dopo l’infortunio, lo ha visto protagonista di un’intensa sfida vinta da Albert Ramos nel ...“La presenza di re Felipe una motivazione in più: l’ho sentito dire vamos!” confessa il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz ...