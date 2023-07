Guida alle squadre della Coppa del Mondo femminile 2023 Germania

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 luglio 2023) Seconda classificata ai Campionati Europei, lasta cavalcando la cresta dell’onda e sente di poter arrivare fino in fondo questa volta Panoramica L’immagine calcistica, persa per un breve periodo, è tornata. Dopo le sconfitte ai quarti di finale degli Europei del 2017 e dei Mondiali del 2019, i tedeschi non erano più considerati i favoriti, ma la situazione è cambiata a Euro 2022. Tuttavia, ci sono stati problemi prima del ritiro di quest’estate, dopo che il Bayern Monaco ha rilasciato i cinque giocatori selezionati con tre giorni di ritardo rispetto a quanto stabilito in precedenza. Lanon ha sempre convinto nemmeno nelle partite di riscaldamento, come ha ammesso Martina Voss-Tecklenburg. Tuttavia, l’natrice nazionale non è preoccupata, probabilmente ...