Guida alle squadre della Coppa del Mondo 2023 Panama

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladelsarà sicuramente un’esperienza di apprendimento per la squadra, che spera di piantare un seme per il futuro in questo torneo Panoramica Il viaggio diverso la sua prima partecipazione alladelè iniziato ai Campionati Concacaf del 2018, dove la sconfitta ai rigori contro la Giamaica nello spareggio per il terzo posto ha significato la mancata qualificazione a Francia 2019. Quel torneo, però, è stato uno spartiacque per giocatrici come Lineth Cedeño, Karla Riley, Hilary Jaén, Yenith Bailey, Marta Cox e Wendy Natis, che hanno giocato un ruolo fondamentale nel portarealla grande manifestazione di questa volta. La strada non è stata facile eè stata costretta agli spareggi intercontinentali nel febbraio di ...