Guida al Mondiale femminile

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopodomani, con Nuova Zelanda-Norvegia, comincia la Coppa del Mondoche, va subito detto per non essere tacciati di essere dei semplici venditori di fumo, si presenta al via con molti problemi. Forse mai prima questo torneo aveva dovuto affrontare così tanti ostacoli ancora prima del calcio d’inizio della partita inaugurale. Innanzitutto i Mondiali di Australia e Nuova Zelanda saranno un problema di fruizione per il pubblico europeo, perché per via del fuso orario quasi tutte le partite si giocheranno di mattina e questo non può non essere un problema, soprattutto in giorni feriali e in avvicinamento alle vacanze agostane. L’orario delle partite è al centro di una discussione ancora più grande di come riusciremo a vederle ed è al centro del duro scontro andato in scena negli scorsi mesi tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, desideroso di ...