Guerra in Ucraina | progressi ' marginali' per Kiev e Mosca sui differenti fronti

(Di martedì 18 luglio 2023) La controffensiva è in una fase di stallo e isono statiperma anche le truppe dinon hanno fatto molto, nonostante il vero e proprio bagno di sangue. '...

Il profilo "Il mio aborto" su Vkontakte difende il diritto femminile a decidere cosa fare del feto, mentre - collegando evidentemente la questione dell'aborto allain corso in- c'è ...E con il presidente Joe Biden parlerà anche dellain. - -Lo sottolinea l'intelligence britannica nel consueto aggiornamento dellain, rilevando che nel nordest le forze di Kiev continuano a mettere risorse "significative" nell'area intorno ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

L'accordo sulle esportazioni di cereali ucraini, fondamentale per l'approvvigionamento alimentare globale, è scaduto ieri e la Russia ha annunciato prontamente di non voler estendere l'accordo firmato ...Secondo il ministero, le difese aeree hanno abbattuto 17 droni e altri 11 sono stati neutralizzati dalle unità di guerra elettronica ... Il Comando operativo Sud ucraino ha reso noto in un comunicato ...