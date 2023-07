Grecia | due mega incendi vicino ad Atene | migliaia gli evacuati

(Di martedì 18 luglio 2023) Due grandistanno bruciandoadminacciando la capitale greca.le persone riuscite a fuggire dalle località balneari. Le fiamme sono alimentate da venti che raggiungono a 70 km/h. Il primo rogo si è sviluppato nelle aree boschivea Lagonisi, a circa 40 chilometri a sud-est della capitale. Il secondo,alla città turistica di Loutraki, a circa 90 chilometri a ovest di, dove sono statiun campo estivo per bambini e un centro di riabilitazione per anziani, hanno dichiarato i funzionari locali. I residenti e i visitatori delle aree interessate dai duehanno ricevuto un avviso sul cellulare dal Ministero della Protezione Civile. Al lavoro vigili del fuoco, esercito e forze ...

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si confermano in gran spolvero e dopo l'argento digiorni fa nel duo tecnico ottengono la finale nel duo libero ai Mondiali di Fukuoka 2023. La ...Giappone e... COME FUNZIONANO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV Le azzurre , inserite nel Gruppo C, restano a punteggio pieno dopogare, in attesa dello scontro diretto di giovedì contro la. Un ...Professore, il nostro Pil negli ultimianni è salito dell'11% e siamo a +2,2% rispetto a prima ... Lafinanziariamente era un problema più piccolo di Lehman Brothers ma siamo riusciti a farlo ...

PALLANUOTO - Le ragazze di Carlo Silipo concedono il bis e dopo la vittoria contro l'Argentina sconfiggono in maniera netta anche il Sudafrica 24-2.Il Setterosa si ripete e conquista il secondo successo ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: a Fukuoka, in Giappone, le azzurre liquidano il Sudafrica per 24-2, medesimo score con cui la Grecia av ...