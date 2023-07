Grano | Kiev | Attacco notturno della Russia a Odessa per bloccare export

(Di martedì 18 luglio 2023) “L’e Mykolaiv prova che lo Stato terrorista russo vuole mettere in pericolo la vita di 400 milioni di persone in vari Paesi che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine”. Lo scrive su Telegram il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak in riferimento al bombardamentonotte che ha danneggiato infrastrutture portuali a, dove vengono caricate le navi per l’esportazione di. “Il mondo deve capire che l’obiettivoè quello di affamare e uccidere le persone. Hanno bisogno di ondate di rifugiati. È così che vogliono indebolire l’Occidente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

