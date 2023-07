Grano gratis ai poveri La promessa di Mosca dopo lo stop all' accordo

(Di martedì 18 luglio 2023) La Russia è pronta a inviareai Paesi africani bisognosi anche senza l'iniziativa deldel Mar Nero, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. «Assolutamente sì. Sapete che, con nostro grande rammarico, si trattava di quantità piuttosto ridotte, perché i Paesi piùdell'Africa hanno ricevuto meno di tutti come risultato dell'sul. E, naturalmente, la Russia mantiene la sua posizione al riguardo. Siamo in contatto con i nostri partner africani e questi contatti continueranno al prossimo forum Russia-Africa», ha detto Peskov ai giornalisti che gli chiedevano se la Russia fosse pronta a inviaregratuito ai Paesi piùdell'Africa e a sostituire le quantità precedentemente consegnate ...

La posizione dei Paesi europei sull'accordo del grano "dovrebbe essere definita senza vergogna".

Mosca, sostituiremo gratis il grano ucraino all'Africa - Ultima ora ... Agenzia ANSA

La Russia è pronta a inviare grano gratis ai Paesi africani bisognosi anche senza l’iniziativa del grano del Mar Nero, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. «Assolutamente ...La posizione dei Paesi europei sull'accordo del grano "dovrebbe essere definita senza vergogna". Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, aggiungendo che le forniture di ...