Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini | tutte le novità dell' edizione 2023

(Di martedì 18 luglio 2023) Con la presentazione del poster, parte il countdown che scandirà il percorso di avvicinamento alReddi Sandi, in programma a Misano World Circuit ...

Con la presentazione del poster 2023, parte il countdown che scandirà il percorso di avvicinamento alRed Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit dall'8 al 10 settembre 2023. Si intensificano i preparativi degli eventi in programma a San Marino e ...Con dieci gare all'attivo e altre dodici ancora da disputare, la tabella delle power unit dopo ildi Silverstone è un buon indicatore di quelle che saranno le penalità nella seconda fase di campionato. Nico Hulkenberg è l'unico pilota finora ad aver sforato il limite delle tre unità ...Da applausi comunque tutta la squadra dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, con ben 11 elementi su 12 capaci di completare la fatica superando la dura selezione deldella Montagna.

Orari GP d'Ungheria in TV: diretta su Sky e su TV8 FormulaPassion.it

L’evento è in programma giovedì 31 agosto, a soli tre giorni dal Gran Premio d’Italia di Formula 1, presso lo spazio Merbag (via Daimler 1), nella zona nord-est di Milano. Se il claim dello scorso ...Con la presentazione del poster 2023, parte il countdown che scandirà il percorso di avvicinamento al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano ...