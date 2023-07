‘Graduation Day 2023’ | all’Unisannio festa per 700 neolaureati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 21 luglio l’Università degli Studi del Sannio celebra il Graduation Day 2023. Si rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con la giornata didedicata alla consegna dei diplomi a 700 laureati UNISANNIO. La cerimonia partirà intorno alle ore 18 nei chiostri dei palazzi storici dell’ateneo, nel centro storico di Benevento, per concludersi in serata, alle ore 21, nell’evento finale di saluto in Piazza Roma. Nel Complesso di Sant’Agostino, a Palazzo De Simone e a Palazzo San Domenico i laureati dei tre Dipartimenti UNISANNIO ritireranno la pergamena di laurea e successivamente con toga e tocco percorreranno Corso Garibaldi per incontrarsi in Piazza Roma. La Graduation Cerimony inizierà alle ore 21 e potrà essere seguita anche in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook dell’ateneo sannita. L’evento si concluderà con il ...