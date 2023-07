GPS docenti | ecco le graduatorie per il 2023 24 IN AGGIORNAMENTO

(Di martedì 18 luglio 2023) Le GPSprovinciali e di istituto vengono pubblicate dagli Uffici Scolastici in questi giorni, in tempo per la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico/24. L'articolo GPSleper il/24 IN

interessati alla nomina in ruolo Iiscritti insostegno che siano interessati alla nomina in ruolo, dovranno presentare contemporaneamente alla domanda per le supplenze l'opzione ...... la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social, sono previste nei prossimi giorni, fino al 31 luglio, data di scadenza dell'inoltro dell'istanza per le supplenze da GaE e... sono previste nei prossimi giorni, fino al 31 luglio, data di scadenza dell'inoltro dell'istanza per le supplenze da GaE e. Supplenze2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, si può accettare nomina da concorso e poi rinunciare per una da GPS sostegno Orizzonte Scuola

I docenti già nominati da GaE e concorsi possono partecipare anche a questa fase straordinaria, nella provincia in cui sono inseriti per le GPS sostegno prima fascia o elenco aggiuntivo. “A.10.Con le ore 14 del 31 luglio come termine ultimo, da quest'oggi i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare le domande per effettuare supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2024. La scelta ...