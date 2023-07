Governo | Ambrogio FdI | ‘bene indagine su Molko | revocare cachet ai Placebo’

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Apprendo con soddisfazione la notizia dell’per vilipendio delle istituzioni, avviata dalla procura di Torino, sulle parole didei Placebo: non è accettabile che si usi un palco di una manifestazione culturale e di un concerto per insultare il premier, regolarmente eletto, di uno stato democratico come lI’Italia”. Lo dice Paola, senatrice di Fratelli d’Italia.“E’ bene che chi strumentalizza, provoca e fomenta odio, soprattutto se personaggio pubblico, sia chiamato a rispondere delle proprie parole e non pensi di essere immune alle leggi -prosegue-. Torno a chiedere agli organizzatori di non riconoscere al gruppo ilprevisto per la tappa di Torino: sarebbe un gesto di unità a difesa delle istituzioni”. L'articolo CalcioWeb.

'La visita dell'esponente delal cantiere di una delle infrastrutture più importanti in Italia " commentaGuiso, presidente del Consorzio di Bonifica - , non può che certificare con ...... dove inaugurava un centro di calcolo, come vedeva lui, da uomo di, l'idea dei corsi ... presidente è Massimo Ferrario , l'ex collegio San'di sua proprietà per la sede del rettorato, ...... una a Il Cairo e una a Il Cairo New Capital; Arabia Saudita: consulenza alsaudita per la ... In particolare, come previsto, il nuovo Ospedale Galeazzi - Sant'è stato aperto ad agosto ...

Governo: Ambrogio (FdI), 'bene indagine su Molko, revocare cachet ... Il Dubbio

Lo dice Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia."E’ bene che chi strumentalizza, provoca e fomenta odio, soprattutto se personaggio pubblico, sia chiamato a rispondere delle proprie parole e ...ROMA (ITALPRESS) - "Questo governo si trova in forte ritardo. Ha voluto accentrare a Chigi la cabina di regia in corso dell'attuazione, togliendola al MEF. Stia ...