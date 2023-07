Gollini | ‘Vincere a Napoli è speciale | ora voglio convincere Garcia' ”

(Di martedì 18 luglio 2023) Nel suo incontro con i tifosi, il portiere del, Pierluigi, parla della sua ambizione di essere titolare, del suo amore per la città die della sua voglia di vincere di nuovo lo scudetto. NOTIZIE CALCIO. Pierluigi, il portiere del, ha mostrato grande entusiasmo e determinazione nel suo incontro con i tifosi nel corso dell’evento a Dimaro 2023. Durante l’evento, ha parlato del suo desiderio di vincere, dell’amore per la città die della sana competizione con il collega Alex Meret.ha espresso la sua gioia nel vincere lo scudetto, definendolo un “sogno unico e indimenticabile”, in particolare farlo a, una città che descrive come “”. Il portiere ha ...

: ' Emozione unica, tutti i ragazzini sognano di arrivare in A e poi diqualcosa. Per un ragazzo italianolo scudetto è unico e indimenticabile e ripaga di tanti sacrifici. Poi ...Ecco le parole di Pierluigi: EMOZIONI SCUDETTO - 'Il primo sogno quando inizi a giocare da ragazzino a calcio è arrivare in Serie A e poiun trofeo.lo scudetto è una cosa ...Contale partite. Il grande acquisto fatto èperché l'allenatore con due portieri fortissimi è come se avesse un'assicurazione. Inizieremo con il 4 - 3 - 3 già in amichevole. Devo ...