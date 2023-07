“Gliel’hanno già detto a Signorini” GF Vip 8 | cambio improvviso | la scelta sorprende tutti

(Di martedì 18 luglio 2023) Il GF Vip 8 sarà l’osservato speciale della prossima stagione Mediaset, visto che deve essere eliminato totalmente il trash. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti, ora Alfonsoavrebbe ricevuto una notizia abbastanza importante. Manca la conferma ufficiale da parte dei vertici del Biscione e dello stesso conduttore, ma la fonte di questa informazione è decisamente parecchio attendibile e si attendono novità a stretto giro. Sono tanti finora i nomi emersi, ma il GF Vip 8 non ha ancora preso decisioni sul cast. Tra l’altro, ricordiamo che Alfonsodeve ancora scegliere chi saranno gli opinionisti che lo affiancheranno, dato che Sonia Bruganelli ed Orietta Berti non ci saranno più. Inoltre, in questa edizione del reality show, dovremmo vedere anche dei personaggi non famosi, i cosiddetti nip, come ha annunciato tempo ...

