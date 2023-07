Giustizia | Sos da Bergamo | “Manca personale | processi fissati a fine 2025”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 luglio 2023). C’è chi sta peggio, ma è una magra consolazione. Napoli Nord, per esempio: nell’ufficio giudiziario più giovane d’Italia, un processo penale con imputato a piede libero fissato davanti al giudice monocratico non può iniziare prima di quattro anni. A, invece, sono un migliaio i fascicoli in stallo. “Altri non arriveranno a udienza prima del novembre. La finalità dei nostri uffici è quella di garantireal cittadino, ma spesso non è possibile. Siamo costretti a scegliere quali reati mandare avanti, perché alcuni non arriveranno mai a processo”. Lo ha detto chiaramente il procuratore aggiunto diMaria Cristina Rota lunedì mattina (17 luglio) durante un confronto in tribunale con una delegazione del Csm, il Consiglio Superiore della Magistratura, in visita a Brescia, ...